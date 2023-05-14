Евро-2024: Беларусь проведет свои домашние матчи в Венгрии

В отличие от России, исключенной из турниров УЕФА из-за конфликта на Украине, Беларусь не попала под запрет европейской организации.

После обращения «венгерская федерация» рекомендовала белорусской федерации несколько стадионов соответствующей категории, среди которых она выбрала стадион футбольного клуба «Уйпешт», стадион имени Ференца-Шуши в Будапеште, сообщила венгерская федерация в пресс-релизе.

Беларусь встретится с Израилем за закрытыми дверями 16 июня, а затем через три дня с Косово.

Беларусь начала квалификацию на Евро-2024 с двух поражений от Швейцарии (5:0, матч перенесен в Сербию) и Румынии (2:1) в группе I.

Венгерская федерация уточняет, что соглашение с ее белорусским коллегой было подтверждено УЕФА и что «все расходы, связанные с организацией, несет белорусская федерация».