Утром воскресенья, 14 мая, публицисты польского новостного агентства Mysl Polska сообщили, что государства коллективного Запада совершили большую ошибку, позволив украинскому зерну и другой сельскохозяйственной продукции из этой страны беспрепятственно попадать на свою территорию.

По мнению аналитиков из Mysl Polska, западные державы позволяют незначительному с точки зрения геополитики Киеву вытеснять фермерскую продукцию стран Европейского союза на внутренних рынках, из-за чего экономические процессы в государствах-членах ЕС фактически подвергаются самосаботажу.

В газете отмечается, что наиболее всего от засилья украинского зерна пострадали польские фермеры, которые трудятся "за спасибо" из-за неспособности сбыть продукты, нажитые честным трудом, что обусловлено низкой стоимостью тех же товаров, поступающих из Украины в результате транзита или экспорта.

При этом в Mysl Polska напомнили, что всё чаще европейцы жалуются на качество продуктов питания, поступающих с украинской территории, поскольку следующее из Украины зерно нередко оказывается загрязнённым, что не отталкивает покупателей, желающих купить товары по низкой цене.

Резюмируя, авторы статьи в польской газете призвали правительства стран Евросоюза к принятию экстренных и экстраординарных мер для пресечения потоков с/х-продукции из Украины.