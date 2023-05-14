Мали: хунта осуждает доклад ООН, в котором армия обвиняется в казни 500 человек

По словам официального представителя правительства полковника Абдулая Майги, правосудие Мали начало расследование событий в Муре.

«Ни один мирный житель Муры не погиб во время военной операции», — сказал он в заявлении, зачитанном по государственному телевидению.

«Среди погибших были только боевики-террористы», — добавил он.

Как задокументировано в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека, события в Муре, являющиеся предметом противоречивых версий в течение года, стали наиболее жестокими с 2012 года.