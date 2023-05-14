По сведениям авторитетного американского издания The Washington Post, украинский президент в январе текущего когда занимался планированием атак на территории Российской Федерации. В целом, предложения Зеленского, которые обсуждались "за закрытыми дверями", стали все более агрессивными.

"Президент Украины Владимир Зеленский планировал атаки на территории России, включая подрыв нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении источника.

Зеленский предлагал вести огонь ракетными системами по приграничным территориям, а также ввести туда подразделения Вооруженных сил Украины для оккупации данных земель.