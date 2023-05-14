Бельгия передаст Украине €92 млн налогов на замороженные российские активы

По информации, предоставленной бельгийскими властями, половина суммы будет потрачена на поставку военной техники. Речь идет, в том числе, о бронетехнике, оружии и боеприпасах.

Другая часть пойдет на гуманитарную помощь, а также восстановление Украины и усиление бельгийского дипломатического присутствия в стране.

Вооруженные силы Украины снабжаются военной техникой из некоторых западных стран, прежде всего из США. Финансовую помощь также оказывает Европейский Союз.

5 мая Совет ЕС согласился передать 1 миллиард евро на совместные закупки боеприпасов и ракет для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Средства ЕС будут направлены на финансирование поставок 155-мм артиллерийских снарядов, а в случае соответствующей заявки - на поставки ракет.