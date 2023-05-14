Полковник США МакГрегор: Никакие поставки не восполнят реальные потери ВСУ

Бывший советник главы Пентагона, экс-полковник армии Соединенных Штатов Америки Дуглас МакГрегор высказался о поставках техники и вооружения Вооруженными силам Украины.

По словам МакГрегора, Украина несет столь большие потери, что никакие поставки вооружения не смогут их восполнить. Также он добавил, что это говорить о том, что армия России эффективно действует в Украине.

"Потери украинскими войсками бронетехники невозможно восполнить силами Запада, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор", - приводят "Вести" слова слова полковника.