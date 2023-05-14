ВОЗ отменила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения по оспе обезьян (Mpox

Поскольку число зарегистрированных случаев заболевания во всем мире значительно сократилось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг отменила чрезвычайное положение, введенное в июле 2022 года.

На прошлой неделе она уже отменила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за пандемии короны.

Однако директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег от легкомысленного отношения к обезьяньей оспе или Covid-19:

«Оба вируса продолжают циркулировать и оба вызывают смерть», — сказал он.

Координатор ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Майк Райан сказал в отношении обезьяньей оспы: «Она также может вернуться и шокировать нас».

Он отметил, что в исследования вкладывается недостаточно средств.

ВОЗ называет это заболевание Mpox, а не оспой обезьян, потому что оно было впервые выявлено у обезьян лишь случайно.