Зеленский и Шольц вместе летят в Аахен на церемонию вручения премии Карла Великого

Шольц подтвердил это утром на пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Ранее из соображений безопасности окончательно было не решено, приедет ли Зеленский в Северный Рейн-Вестфалию для получения награды.

По предварительной информации, церемония награждения начнется около 15:30 после богослужения.

Шольц произнесет вступительную речь.

Другими спикерами будут председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Престижная награда вручена Зеленскому и украинскому народу за заслуги перед европейским единством.

В обосновании подчеркнута роль Зеленского в отражении "российской агрессивной войны": он был не только президентом своего народа и верховным главнокомандующим украинской армии.

Он «также является мотиватором и коммуникатором между Украиной и многочисленной фалангой сторонников».