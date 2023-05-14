На певца кантри Джимми Аллена подали в суд за нападение и изнасилование

Женщина говорит, что она страдала от домогательств на протяжении 18 месяцев. По ее словам в поездках Аллен позволял себе прикасаться к ней в интимных местах без ее согласия.

Также в иске указываются домогательства в отеле, и недозволенные прикосновения на публике. Истица утверждает, что Аллен изнасиловал ее, а потом заставил принять таблетку экстренной контрацепции. Сам певец обвинения отрицает, говоря, что интимная связь у них была по взаимному согласию.