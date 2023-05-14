Репродуктолог объяснил появление ребенка у 79-летнего Роберта Де Ниро

16:46 2023-05-14

Репродуктолог Ринат Темирбулатов заявил, что Де Ниро вполне мог стать отцом в столь солидном возрасте естественным путем.

Мужчина может зачать ребенка в любом возрасте, поскольку выработка половых клеток у него происходит на протяжении всей жизни. Это означает, что и актер Роберт Де Ниро мог стать отцом без помощи донора.

Если показатели фертильности по спермограмме нормальные, то мужчина может стать отцом здорового ребенка, подчеркнул Темирбулатов. С возрастом может снижаться вероятность зачатия и расти риски хромосомных аномалий, однако это не является обязательным.

Показать следующие комментарии
Фото