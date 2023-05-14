Выборы в Турции пока без серьезных происшествий - Эрдоган едет в Анкару

«Пока что выборы прошли без каких-либо проблем», — сказал глава избирательной комиссии YSK, как сообщает в воскресенье государственное информационное агентство Anadolu.

Он надеется, что так и останется.

Прокурдская оппозиционная партия ДПН подтвердила сообщение СМИ о том, что наблюдатели за выборами от братской партии YSP ​​подверглись нападению в юго-восточном турецком городе Мардин.

Спор разгорелся после того, как наблюдатели отказали более чем одному члену семьи в доступе в кабину для голосования.

Депутат НРП поделился видео, на котором видно, как в Шанлыурфе на юго-востоке Турции проштамповывают ряды бюллетеней для президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

У СМИ, однако, не было возможности проверить, когда и где были сделаны записи, а также были ли бюллетени настоящими.

Вопреки ожиданиям, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Анкару после голосования в Стамбуле.

Президент приземлился в столице рано утром в воскресенье, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

В полдень Эрдоган заявил, что будет следить за результатами парламентских и президентских выборов из Стамбула.