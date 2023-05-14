На режиссера дикой природы напал медведь во время съемок в Карпатах

В воскресенье мужчина опубликовал свою фотографию с окровавленной головой, окровавленной рукой и окровавленной одеждой в истории Facebook.

«Медведь напал неделю назад во время съемок о редких водоплавающих в Высоких Карпатах!» — написал он.

«Медведь в порядке, он просто следовал своим инстинктам! Я снова в порядке!», прокомментировал он свое самочувствие «Bild».

Нападениям медведей в последнее время стало уделяться больше внимания после того, как в апреле медведица убила бегуна в северной итальянской провинции Трентино.