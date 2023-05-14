Почему компост превращается в жидкую субстанцию с неприятным запахом: дачники назвали главную ошибку

Но при подготовке компоста важно придерживаться некоторых правил, иначе он превратится в жидкую субстанцию с неприятным запахом.
Компост состоит из двух видов компонентов. Первый – зеленая масса, к ней относятся отходы фруктов и овощей, скошенная трава и сорняки.
Второй компонент – коричневая масса. Это кора, солома, листья опилки. Соотношение между зеленой и коричневой массой должно составлять 1:2.
Именно большое количество зеленой массы прекращает компост в кашицу, издающую неприятный запах.
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