Почему компост превращается в жидкую субстанцию с неприятным запахом: дачники назвали главную ошибку

Но при подготовке компоста важно придерживаться некоторых правил, иначе он превратится в жидкую субстанцию с неприятным запахом.

Компост состоит из двух видов компонентов. Первый – зеленая масса, к ней относятся отходы фруктов и овощей, скошенная трава и сорняки.

Второй компонент – коричневая масса. Это кора, солома, листья опилки. Соотношение между зеленой и коричневой массой должно составлять 1:2.

Именно большое количество зеленой массы прекращает компост в кашицу, издающую неприятный запах.