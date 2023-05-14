Звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон признался, что у него расстройство психики

51-летний Дуэйн Джонсон рассказал о своей многолетней проблеме с психикой, решить которую медикаментозно не получается, сообщает Рrozvezd.info.
Звезда "Форсажа" давно страдает сильнейшими депрессиями, они начались еще в период его учебы в колледже. Парень тогда очень сильно переживал из-за уроков, отношений с девушками, и в конечном итоге это отразилось на психике.
Из-за перепадов настроения артист не смог продолжать свои занятия футболом, и это тоже негативно отразилось на учёбе. Позже Дуэйна опять накрыла депрессия - он тогда пережил болезненное расставание со своей избранницей.
Доктора, по сути, будущей звезде Голливуда ничем помочь не смогли, просто приостановили течение болезни.
Джонсона в итоге спас лишь счастливый брак, рождение троих дочерей. Домашние хлопоты и любовь близких не дают артисту уходить в себя и отвлекают от тяжелых мыслей.
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