Звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон признался, что у него расстройство психики

51-летний Дуэйн Джонсон рассказал о своей многолетней проблеме с психикой, решить которую медикаментозно не получается, сообщает Рrozvezd.info.

Звезда "Форсажа" давно страдает сильнейшими депрессиями, они начались еще в период его учебы в колледже. Парень тогда очень сильно переживал из-за уроков, отношений с девушками, и в конечном итоге это отразилось на психике.

Из-за перепадов настроения артист не смог продолжать свои занятия футболом, и это тоже негативно отразилось на учёбе. Позже Дуэйна опять накрыла депрессия - он тогда пережил болезненное расставание со своей избранницей.

Доктора, по сути, будущей звезде Голливуда ничем помочь не смогли, просто приостановили течение болезни.

Джонсона в итоге спас лишь счастливый брак, рождение троих дочерей. Домашние хлопоты и любовь близких не дают артисту уходить в себя и отвлекают от тяжелых мыслей.