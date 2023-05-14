Егор Крид за две минуты заработал на московских школьниках 4,5 млн руб

«Не знаю, чему вас обучит это видео – скорее всего ничему», — сказал певец, начав своё обращение к учащимся школ Москвы.

После столь неоднозначного начала Крид на протяжении минуты рассказывал школьникам о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Следующую минуту своего спича Егор Крид посвятил пиару собственного творчества.

По данным российского новостного интернет-СМИ Mash, на данном познавательном двухминутном видеоролике Крид заработал 4,5 млн руб.