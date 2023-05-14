Владимир Левкин рассказал о своих внебрачных детях

20:19 2023-05-14

Экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин признался, что его матери приходилось отбиваться от его поклонниц, которые приносили якобы внебрачных детей певца.

«Романы на стороне случались, это глупо было бы отрицать. Моей маме приносили очень много внебрачных детей. Но у нас по бабушкиной линии очень сильные гены, сразу видно. Ни одного не признала», — сказал Левкин в провокационном шоу «Секрет на миллион».

В настоящее время Владимир Левкин состоит в браке с одной из своих фанаток Марусей, которая влюбилась в певца в возрасте 11 лет и на тот момент даже не могла мечтать о взаимности.

Пара воспитывает общую дочь Нику, которая родилась в 2012 году.

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