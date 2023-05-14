Владимир Левкин рассказал о своих внебрачных детях

«Романы на стороне случались, это глупо было бы отрицать. Моей маме приносили очень много внебрачных детей. Но у нас по бабушкиной линии очень сильные гены, сразу видно. Ни одного не признала», — сказал Левкин в провокационном шоу «Секрет на миллион».

В настоящее время Владимир Левкин состоит в браке с одной из своих фанаток Марусей, которая влюбилась в певца в возрасте 11 лет и на тот момент даже не могла мечтать о взаимности.

Пара воспитывает общую дочь Нику, которая родилась в 2012 году.