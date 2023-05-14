Военная спецоперация была бы успешней, если бы Великобритания придерживалась франко-германской линии в отношениях с Россией, сказал Рис-Могг британской телекомпании Sky News.

«Произошло это после оккупации Крыма в 2014 году, результатом которой стал «грязный компромисс»», - отметил политик.

Благодаря Brexit Британия во главе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном смогла занять «глобальное лидерство в Украине», считает Рис-Могг.

По его словам, этот процесс послужил созданию коалиции, которая лишила Путина возможности реализовать свои планы.