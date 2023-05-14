Алиев и Пашинян провели встречу в Брюсселе

Переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проходят под эгидой председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

В субботу вечером председатель Европейского совета провел двустороннюю встречу с Николом Пашиняном, а в воскресенье утром - с Ильхамом Алиевым.

В четверг в ходе столкновений в приграничных районах погиб азербайджанский и четверо армянских солдат.

Никол Пашинян тогда обвинил Азербайджан в стремлении «сорвать переговоры», запланированные в Брюсселе, и посчитал, что шансов на достижение мирного соглашения с Ильхамом Алиевым в ходе этой встречи «очень мало».

Новая встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева уже запланирована на 1 июня в Молдове с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях второго саммита Европейского политического сообщества.