Христиане ранены в результате стрельбы в церкви в Судане

Они обвинили в случившемся двух генералов, которые борются за власть, сняв с себя ответственность за это нападение.

«С нарушением всех международных законов и обычаев ополчение повстанцев «Быстрая поддержка» открыло огонь по верующим христианам в церкви Массалама в Омдурмане», — говорится в заявлении армии генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана, что указывает на военизированные формирования Сил оперативной поддержки (RSF).

«RSF выражает сожаление по поводу стрельбы экстремистской террористической группы, связанной с путчистскими силами, в церкви Мар Гиргис в районе Аль-Массалама в Умдурмане, в результате которой верующие получили серьезные ранения», — говорится в пресс-релизе военизированных формирований генерала Мохамеда Хамдане Дагло.

Он осуждают «кампании клеветы, направленные против RSF, среди которых значительное число христиан».