Битва цифр началась в воскресенье вечером в Турции

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приписывают более 50% бюллетеней после подсчета более 40% бюллетеней, сообщает официальное агентство Anadolu.

Результат сразу же оспорил его соперник на пост президента Кемаль Киличдароглу, глава НРП.

«Мы лидируем», — написал он в Twitter.

Третий кандидат Синан Оган, диссидент от националистической партии MHP, получит около 5% голосов.

Мэр Стамбула НРП Экрем Имамоглу, выступая в штаб-квартире партии в Анкаре и уточнив, что говорит от имени Кемаля Кылычдароглу, призвал граждан «не обращать внимания на цифры, данные Anadolu».

Канал, близкий к CHP Halk TV, сообщил, что в воскресенье вечером Кылычдароглу набрал 47,71% против 46,5% у Эрдогана.