15 мая журналисты новостного Telegram-канала "Военкоры Русской Весны" опубликовали видеозапись, на которой Владимир Зеленский выступает с речью по случаю вручения ему немецкой государственной премии имени Карла Великого, которую президент Украины получил во время вчерашнего визита в ФРГ.

На видео показано, как речь Зеленского прерывается странным шумом, после чего выясняется, что вручённая ему премия упала на пол. При этом сам украинский лидер попытался отшутиться, заявив, что в падении данной награды якобы "виноваты русские". Известно, что вручение премии прошло в немецком городе Аахен.

Характерно, что в минувшее воскресенье западные информационные агентства также рассказывали о казусной ситуации с участием Владимира Зеленского во время его поездки в Берлин: выяснилось, что президент Украины где-то потерял свой мобильный телефон и зарядное устройство к нему.

На противоречивые комментарии пользователей сети также спровоцировал канцлер Германии Олаф Шольц, который во время вручения премии Карла Великого Зеленскому публично назвал Украину частью Европы, попутно произнеся лозунг украинских националистов, запрещённый на территории России.

Известно, что на мероприятии по вручению немецкой премии Владимиру Зеленскому присутствовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.