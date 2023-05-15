Правительство США опасается дефолта без соглашения с Конгрессом

«Если Конгрессу не удастся поднять потолок госдолга до дефолта, мы войдем в рецессию, и она будет катастрофической», — в очередной раз предупредил в эфире CNN заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

«У США никогда не было дефолта по долгу, и у нас не должно быть», — подчеркнул он, поясняя, что такая ситуация может привести к потере «миллионов рабочих мест».

Правительство и финансовые учреждения уже несколько недель предупреждают о риске дефолта, которому страна подвергается с июня, если в Конгрессе не будет найден консенсус.