Правительство США опасается дефолта без соглашения с Конгрессом

06:06 2023-05-15

Правительство Джо Байдена предупредило в воскресенье, что Соединенные Штаты вступят в «рецессию», которая может привести к потере «миллионов рабочих мест», если парламентское соглашение о повышении потолка долга не будет достигнуто.

«Если Конгрессу не удастся поднять потолок госдолга до дефолта, мы войдем в рецессию, и она будет катастрофической», — в очередной раз предупредил в эфире CNN заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

«У США никогда не было дефолта по долгу, и у нас не должно быть», — подчеркнул он, поясняя, что такая ситуация может привести к потере «миллионов рабочих мест».

Правительство и финансовые учреждения уже несколько недель предупреждают о риске дефолта, которому страна подвергается с июня, если в Конгрессе не будет найден консенсус.