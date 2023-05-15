Париж: Изъято более двух тонн марихуаны: пятеро подозреваемых заключены в тюрьму

Группа лиц обвиняется правосудием в преступном сговоре.

Всех пятерых поместили под стражу до суда, сообщил источник в суде.

Двое из них подозреваются в перевозке наркотиков из Испании, а трое других в причастности к переработке наркосырья.

«Несколько команд покупают наркотики. Грузовик возвращается загруженным и делает остановки на дороге. Те, кто сделал покупки, потом приходят забрать свой заказ», — пояснил источник, знакомый с вопросом.

«Поэтому возможно, что грузовик перевозил более 2,5 тонн каннабиса» до прибытия в Ивелин.

В среду из грузовика во Флен-сюр-Сен было изъято от 2,4 до 2,6 тонны смолы каннабиса рыночная цена которых превышает 2 млн евро.