Reuters: G7 хотят ограничить экспорт в Россию используемых армией товаров

15 мая журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на высокопоставленных политиков из "Группы Семи" сообщили, что лидеры G7 планируют ввести ограничения на поставку в Россию товаров, которые могут быть использованы национальными войсками данной страны. Ожидается, что новые антироссийские рестрикции будут введены во время саммита "Большой Семёрки" в Японии.

В Reuters утверждают, что японский саммит G7 пройдёт с 19 по 21 мая, а рассматриваемые на нём санкции в отношении Москвы предполагают введение запрета на поставки в РФ товаров двойного и прямого назначения, традиционно использующиеся российской армией и способные быть задействованы в спецоперации на Украине.

Кроме того, в материале Reuters содержатся сведения о том, что в рамках грядущей встречи представителей "Группы Семи" в Японии будет принято решение о новом санкционном давлении на Кремль, направленном на введение санкций против третьих государств, помогающих Москве обходить западные ограничения.

Предполагается, что на том же мероприятии члены "Большой Семёрки" намереваются заложить фундамент новым антироссийским санкциям, целью которых является подрыв производства энергии в России в будущем. Среди прочего в газете заявили о намерениях коллективного Запада ввести полный запрет на поставки некоторых видов товаров в РФ.

В заключение новой статьи Reuters утверждается, что новые антироссийские санкции продиктованы давлением администрации Джо Байдена, которая настаивает на изменении похода к санкционному давлению на политический режим в российском государстве.