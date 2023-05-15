Су-35 ВКС РФ сбил украинский Ми-8 в районе Купянска

«В ходе боевых действий на купянском направлении оперативно-тактической авиации группировки войск „Запад“ в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолет Ми-8», — отметил глава пресс-службы Сергей Зыбинский.

Напомним, что в субботу несколько средств авиации, в том числе Ми-8 и Су-34 ВКС России потерпели крушение в Брянской области.

Как отметили многочисленные каналы, речь могла идти и о ракетной атаке новыми британскими ракетами «воздух-воздух», которые Лондон поставил Киеву накануне.