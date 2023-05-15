Макрон: безопасность Евросоюза нельзя строить на конфронтации с Россией

Утром 15 мая новостной журнал Opinion опубликовал интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в очередной раз публично заявил, что коллективная архитектура безопасности государств-участников Европейского союза нуждается в существенной модернизации по итогам российской спецоперации в Украине.

По мнению Макрона, при разработке новой концепции архитектуры безопасности Евросоюза нельзя допускать конфронтации между Брюсселем и Москвой, делая негласный конфликт с Россией основной идеей оборонной доктрины ЕС, поскольку это может спровоцировать новый виток эскалации в регионе.

При этом Эммануэль Макрон полагает, что руководство европейских стран должно активизировать свои усилия по оказанию военной и финансовой помощи Украине, однако это не должно наносить ущерб национальным интересам государств Европы, балансирующих на грани конфликта с Россией.

Кроме того, Макрон считает, что сейчас Россия якобы вступила в фазу геополитического поражения и начала попадать в зависимость от Китая, из-за чего многолетние союзники Москвы усомнились в целесообразности сотрудничества с Кремлём несмотря на исторические связи между ними.

Характерно, что днём ранее Владимир Зеленский прибыл в Париж с рабочим визитом, проведя встречу с Эммануэлем Макроном, после чего последний объявил о выделении Киеву пакета помощи, включающего в себя несколько десятков колёсных танков AMX-10RC.