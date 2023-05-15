Продемократическая оппозиция победила на выборах в Таиланде

08:10 2023-05-15

Продемократическая оппозиция в Таиланде одержала убедительную победу на вчерашних парламентских выборах.

По предварительным данным, победителем голосования стала прогрессивная партия «Движение вперед» во главе со своим руководителем Питой Лимджароенратом (42 года).

По данным избирательной комиссии, после подсчета 99 процентов голосов партия, основанная в 2014 году, имеет в общей сложности около 150 мест в парламенте, состоящем из 500 человек.

Партия Pheu Thai, также являющаяся оппозиционной партией, возглавляемая 36-летним Пэтонгтарном Чинаватрой, занимает второе место, имея, вероятно, около 140 мест.

Перед выборами Pheu Thai долгое время лидировал в опросах.

Пита Лимджароенрат написал в Твиттере, что готов стать следующим премьер-министром Таиланда.

Его партия выступает за отмену воинской повинности и реформу монархии.

Хотя коалиция между Партией движения вперед и Pheu Thai вполне вероятна, обеим партиям нужна поддержка других партий, чтобы прийти к власти.

Потому что после военного переворота генералы изменили конституцию в свою пользу: вместе с 500 новоизбранными членами парламента 250 неизбираемых сенаторов, назначенных военными, также решают вопрос о главе правительства.

Считается маловероятным, что они поддержат оппозицию.

Таким образом, действующий премьер-министр Прают Чан-Оча или другая партия, близкая к военным, теоретически может возглавить правительство меньшинства, несмотря на провал выборов.

 