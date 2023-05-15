Растения, которые не простят полива холодной водой

В список растений, которые не переносят холодную воду, входят лук, помидоры, огурцы, кабачки, перцы.
Даже в прохладную погоду, когда нет перепада температур, эти культуры не простят полива ледяной водой. Овощи на такое невнимание к себе ответят болезнями, способными привести к гибели всего посева.
Самым мерзнущим из этих растений является лук. Холодный полив приведет к тому, что перья культуры пожелтеют, а болезни будут "липнуть" к нему гораздо чаще, чем в случае "теплого питья".
У остальных овощей замедляется рост, в некоторых случаях они могут погибнуть.
В любое время года вышеназванные "обитатели огородов" нельзя поливать холодной водой. Нагревается жидкость в бочках в течение как минимум 24 часов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__