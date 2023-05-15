Чеснок, посаженный на грядку с клубникой, - гарантия получения богатого урожая крупной и сладкой ягоды

Клубника - завсегдатай дачных участков, но это не значит, что выращивать ее очень просто. Капризов у садовой земляники хватает.

У бывалых дачников есть особый секрет по выращиванию обильного урожая крупных и сладких ягод.

Чеснок, посаженный на грядках с этой культурой, нейтрализует деятельность вредных микроорганизмов.

Высадив овощ вблизи клубники, можно позабыть о таких напастях как грибок и гниль.

Вредные насекомые в соседстве любимого ими лакомства с чесноком не проявят к нему никакого внимания.

Чеснок - натуральное средство для того, чтобы прогнать насекомых с грядок садовой земляники и избавить ее от болезней.