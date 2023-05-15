Выращивание помидоров: сколько лет овощи будут приносить урожай на одном месте

В идеале место для выращивания помидоров следует менять каждый сезон, но, к сожалению, не всегда это условие выполнимо.

В случае правильного ухода за почвой возможен вариант высаживания овощей на одном месте в течение 5 лет.

Сразу после сбора урожая томатов, знающие люди засеивают этот участок дачи сидератами. Для этих целей подойдет горчица.

Регулирование кислотности грунта - еще одно условие, соблюдать которое необходимо. Помидоры любят нейтральный уровень кислотности.

Для достижения такого результата нужно удобрять землю перегноем.

Нельзя забывать об обработке почвы. Если земля заражена фитофторой, то это ЧП. В таком случае смена места - единственное спасение для овощей.