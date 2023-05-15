Гниение груш прямо на дереве: как спастись от этой напасти

Плодовая гниль - грибок, способный уничтожить весь урожай. Этой напасти чаще подвержены старые деревья груш и яблонь.

Гниль стремительно охватывает все плоды на дереве, по этой причине действовать следует незамедлительно.

Вырубка старого дерева - средство, при помощи которого удается не "перекинуть" болезнь на другие груши.

Спасти урожай можно и, собрав плоды недозрелыми. Как известно, дозревают они в темном месте. Спустя несколько дней они становятся сочными и ароматными.

Груши на молодых деревьях также могут гнить. Причина этому - монилиоз. Кора пораженного дерева в этом случае разносит инфекцию, а внешне выглядит по-прежнему.

Монилиоз поражает сами фрукты. Спасением в этом случае будет уничтожение испорченных плодов. Нельзя их закапывать или использовать в качестве компоста.

Причина проста - споры грибка не боятся холода, поэтому с началом дачного сезона заразят здоровые растения.