Избавить дом от мух: как это сделать с помощью народных средств

Способов избавления от непрошеных вредных насекомых несколько, потому можно выбрать любой из них.

С помощью уксуса

Для этого 1 л холодной воды надо смешать с 50 мл столового уксуса (7-9%-го). Протереть таким раствором все поверхности в доме, уделив особое внимание окнам, дверям, кухонным предметам.

Эвкалипт и лаванда

Мухи также не любят запахов мяты, эвкалипта или лаванды. Потому нужно распылить или прокапать в доме как можно больше (и чаще) эфирные масла с таким запахом.

Полынь и пижма

Отпугивает насекомых и запах пижмы с полынью. Такую траву следует высушить и развесить по квартире небольшими пучками. Мухи исчезнут.

Лимон

Чтобы воспользоваться таким способом, лимон надо разрезать на две половинки. Проткнуть его 8-10 палочками корицы, поставить в районе окон. Мухи не будут залетать в дом.