Сосновая хвоя: способы применения на дачном участке

Хвоя с сосны - бесплатное средство, способное помочь при выращивании культурных растений.

Первый способ ее применения - мульча. Такой состав сохраняет влагу в почве даже в самый яркий день.

Добыть такое средство не составит труда. В лесу его пруд пруди. Только перчатки не стоит забывать, чтобы не исколоть все руки.

Плюс сосновой хвои в том, что менять ее не потребуется часто, так как перегнивает она очень долго.

Единственное, о чем нельзя забывать, что такая мульча делает почву более кислой. Тут поможет удобрение в виде древесной золы.

Хвоя может служить отличным удобрением, но готовить его нужно в сочетании с коровьим навозом.

В этот же состав добавляют также ботву овощей, сорняков, отходы с кухни, пересыпая каждый слой садовым грунтом.

Далее все хорошо поливают и накрывают пленкой. В этом случае хвоя будет быстрее перегнивать.