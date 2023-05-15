Необычным стало то, что США форсируют голосование, в котором американский кандидат должен заменить на посту португальского босса МОМ Антонио Виторино.

Речь о предыдущем заместителе Виторино Эми Поуп.

175 стран-участниц МОМ начали тайное голосование в понедельник в Женеве.

Победит тот, кто наберет две трети голосов, а если будет несколько туров голосования, процедура затянется до вторника.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел кампанию за Поупа, чтобы «оживить организацию».

Однако работа Виторино получила единодушную оценку в дипломатических кругах.

Он модернизировал организацию и хорошо управлял ею.

Обычно в таких случаях действующие лица утверждаются путем одобрения на второй срок.

За более чем 70-летнюю историю МОМ и ее предшественников высшие позиции почти без исключения занимал крупнейший донор: США.

Однако в 2018 году США потерпели горькое поражение, тогдашний кандидат президента США Дональда Трампа потерпел неудачу на выборах 2018 года.

Кен Айзекс, долгое время работавший миссионером, раньше критиковал ислам в социальных сетях и ставил под сомнение антропогенное изменение климата.

МОМ заботится о мигрантах и у компании 19 000 сотрудников и офисы в 171 стране.

Помимо прочего, она помогает людям, оказавшимся в затруднительном положении, вернуться домой и консультирует правительства о том, как поступать с мигрантами.

У организации есть дата-центр в Берлине, в котором хранится статистика потерянных и пропавших без вести мигрантов по всему миру.