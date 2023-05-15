Эксперты предупреждают: с какими растениями рядом категорически запрещено садить огурцы

Огурцы "отомстят" дачникам, если соседями будут кабачки, тыква, арбуз или картофель.
Пряные травы по соседству с огурцами не в лучшую сторону повлияют на их вкус, исключение составляет укроп.
Дыни, тыквы, арбуз рядом с огурцами - конкуренты за питательные вещества. В итоге плохо будет и огурцам, и их соседям.
В случае посадки рядом картошки, особенно поздних сортов, урон будет нанесен ей самой. Огурцы - благоприятная среда для развития фитофтороза.
Эта напасть способна привести к тому, что урожая картофеля не будет.
Огурцы и помидоры - постоянные соседи на участках многих дачников, но тут следует учесть некоторые моменты. Эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям (фитофтороз, корневая гниль).
Понятно, что если один вид овощей будет поражен болезнью, то и другой будет в таком же положении. Чтобы болячки не накапливались с каждым годом нужно серьезно задуматься о севообороте.
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