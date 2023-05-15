Растения, посадив которые в сентябре, можно успеть собрать урожай до холодов

С наступлением осени перечень овощей, способных вызреть и дать достойный урожай, уменьшается. Однако в сентябре не поздно приступить к посадкам некоторых культур, которые дадут урожай до наступления холода.

Для посадки ранней осенью подойдут особые сорта редиса такие, как "18 дней", "Жара", "Французский завтрак", "Рондо F1"; "Сора F1". 3 недели и можно будет лакомиться полезным овощем.

Такая редиска и по вкусу не будет водянистой, как весной, и горькой, как летом.

В начале школьного сезона на грядках хорошо чувствуют себя руккола, шпинат, кресс-салат, кинза, петрушка, укроп.

Данные культуры не боятся резкого понижения температуры и даже заморозков ночью. Интересно, что осенью зелень имеет особый аромат.

Самыми холодоустойчивыми сортами шпината являются "Исполинский", "Жирнолистный", гибрид "Спирос".

Рукколу можно будет собирать через 3 недели после посева. Что касается сорта, то лучше всего подойдет "Рококо", "Оливетта", "Виктория".

Чтобы избежать горечи растений, их нужно регулярно поливать.

Всходы кресс-салата наблюдают уже на второй день после посадки. Со второй недели можно будет собирать ее урожай.

Сорт укропа "Грибовский" также подойдет для посадки осенью.

Также хорошо растут осенью салаты и пекинская капуста, щавель, лук и чеснок.