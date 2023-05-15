Растения, посадив которые в сентябре, можно успеть собрать урожай до холодов

С наступлением осени перечень овощей, способных вызреть и дать достойный урожай, уменьшается. Однако в сентябре не поздно приступить к посадкам некоторых культур, которые дадут урожай до наступления холода.
Для посадки ранней осенью подойдут особые сорта редиса такие, как "18 дней", "Жара", "Французский завтрак", "Рондо F1"; "Сора F1". 3 недели и можно будет лакомиться полезным овощем.
Такая редиска и по вкусу не будет водянистой, как весной, и горькой, как летом.
В начале школьного сезона на грядках хорошо чувствуют себя руккола, шпинат, кресс-салат, кинза, петрушка, укроп.
Данные культуры не боятся резкого понижения температуры и даже заморозков ночью. Интересно, что осенью зелень имеет особый аромат.
Самыми холодоустойчивыми сортами шпината являются "Исполинский", "Жирнолистный", гибрид "Спирос".
Рукколу можно будет собирать через 3 недели после посева. Что касается сорта, то лучше всего подойдет "Рококо", "Оливетта", "Виктория".
Чтобы избежать горечи растений, их нужно регулярно поливать.
Всходы кресс-салата наблюдают уже на второй день после посадки. Со второй недели можно будет собирать ее урожай.
Сорт укропа "Грибовский" также подойдет для посадки осенью.
Также хорошо растут осенью салаты и пекинская капуста, щавель, лук и чеснок.
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