«Вооружённое формирование “Легион Свобода России”* (Легион свобода России*, украинское военизированное объединение Легион свобода России*)», — приводит данные базы Росфинмониторинга информагентство «РИА Новости».

По данным правоохранителей, легион признанный запрещённой в Российской Федерации террористической организацией легион «Свобода России» был создан в марте 2022 года по указанию главы киевского режима Владимира Зеленского для вербовки россиян с целью их участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.