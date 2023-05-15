Румыния утилизирует около 25 МиГ-21 LanceR, которые не понадобились даже Киеву

Румыния будет использовать для своих ВВС 17 подержанных F-16, закупленных в Португалии.

В ноябре также был подписан контракт с Норвегией на поставку 32 самолетов.

Как член НАТО с 2004 года, Румыния все еще надеется получить американские истребители F-35 последнего поколения, но, вероятно, потребуются годы, чтобы этот дорогостоящий проект стал реальностью.

«Нам пора было перейти к чему-то лучшему, более соответствующему глобальным реалиям», — заявил AFP 37-летний пилот Адриан Трифа перед вылетом с базы Борче в последний полет для МИГ 21.

Считается, что у Румынии осталось не менее 25 таких машин, хотя во времена Варшавского договора их было 400.

Любопытно, что власти Румынии предлагали советские МиГи Киеву, но там не сочли такое предложение приемлемым.