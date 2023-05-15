Частную библиотеку из 3500 книг похитил у жителя Москвы съехавший квартирант

Её сбором начали заниматься ещё родители Александра Сергеевича.

Стоимость коллекции оценивается примерно в 2 миллиона рублей.

Хозяин квартиры позвонил Виталию и потребовал всё вернуть, но тот отрицал свою причастность.

По его словам, квартиру-библиотеку обнёс друг, которого он пустил пожить. Каких-либо контактов «друга» Виталий не дал, а после сам перестал выходить на связь.

Квартирант заселился год назад, и хозяин квартиры предложил вывезти книги, если они будут ему мешать.

Со слов Виталия, такое «соседство» его вполне устраивало. Учитывая стоимость коллекции, решить проблему вывоза он решил самостоятельно.