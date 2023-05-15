Растения, с которыми не дружат помидоры

Фактически у каждого растения на даче или в огороде имеются свои предпочтения по поводу соседей.
Что касается помидоров, то они не выносят близости с кукурузой и другими высокими растениями, так как они лишают растение света, что навредит овощам.
Баклажаны - соседи, которых не любят томаты. Хуже них только картофель, так как колорадский жук не прочь полакомиться и томатами.
Фенхель - нежеланный гость практически для всех культур, включая помидоры.
Зато томаты отлично растут вблизи петрушки, сельдерея, лука, шпината, спаржи и щавля.
Пряные травы (шалфей, чабрец, мята, базилик) - культуры, соседству которых будут рады помидоры.
Морковь, редис, свекла и ранняя клубника также хорошо влияют на томаты рядом.
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