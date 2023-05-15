Защитить участок от клещей: какие проверенные способы помогут решить такую проблему

Клещи - довольно опасные насекомые, которых можно увидеть даже в городской черте. Тем более такое "соседство" не редкость на загородных участках. Как не допустить прихода таких "гостей" на территорию сада и огорода?

Опытные дачники считают хорошей профилактикой таких визитов поддержание на территории чистоты и порядка. Это практически не оставит места вредителю, где можно зацепиться и пожить.

К примеру, если собрали опавшую листву, ее надо своевременно использовать, чтобы клещи не облюбовали ее в качестве нового "маста жительства" .

Как правило, хозяйственные дачники не забывают регулярно обрезать деревья и кустарники. И это на пользу не только дереву или урожаю - такая мера сокращает риск того, что среди ветвей поселятся клещи.

К этому же надо отнести и регулярную стрижку газонов. Чтобы снизить вероятность того, что там "поселятся" вредные насекомые, нужно регулярно косить траву. Чем она будет меньше, тем лучше для комфорта и спокойствия владельцев участка.