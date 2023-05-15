Зеленая земля в теплице: как решить эту проблему

Решать проблему следует с того, что прекратить полив и проверить, нет ли нарушения целостности в теплице.

На мох следует направить солнечные лучи. С водорослями поступают по-другому. Их нужно закрыть от света, закрыв опилками, песком.

Поливы без конца, жидкие подкормки, трамбовка почвы под ногами или инструментами приводит к тому, что почва уплотняется. По этой причине земля становится зеленой.

Почву необходимо рыхлить, добавлять опилки, солому и золу.

Кислая почва - благоприятная среда для распространения мха и водорослей. Для уменьшения этого показателя необходимо применять известковую или доломитовую муку, мел. Их следует в небольшом количестве рассыпать по теплице.