Все сорта гортензии любят подкормки с кисломолочными бактериями

Для приготовления подкормки понадобится 2 литра кислого кефира жирностью 2,5 %. Напиток необходимо развести в 10 литрах воды и хорошенько перемешать.

Лить этот раствор важно прямо под корень растения. Но предварительно нужно вылить под куст не меньше одного ведра воды.

Такое подкисление почвы проводится каждые две недели. Подкормка помогает вырастить пышные и густые соцветия.

Для гортензии можно приготовить и внекорневую подкормку. Для этого 1 литр кефира или ряженки разводится в 12 литрах воды.

Кустарник гортензии нужно подкармливать кефирным раствором в течение всего периода вегетации, и тогда он будет долгое время цвести пышными шапками.