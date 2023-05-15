Морковь выросла горькая: какие ошибки допущены при ее выращивании

Очень обидно надрывать спину на участке и получить урожай, который в рот не взять.

Морковь - овощ достаточно простой в выращивании, но есть ситуации, когда она вырастает горькой.

Лучше всего садить морковь ранней весной, когда температура воздуха не такая высокая.

Жара может быть одной из причин того, что овощ горчит. Также навредить вкусу корнеплода могут быть болезни, проблемы с его хранением и сбором урожая. Урожай овоща необходимо собирать вовремя.

Выращивание моркови должно проходить при минимальном стрессе для культуры при прополке, чтобы не нарушить целостность корней.

Защита от морковной мухи и иных вредителей - еще одно условие для того, чтобы получить сладкую морковь.

Нельзя допускать недостатка влаги на морковных грядках, следует правильно и своевременно удобрять их.