Долгоносик может уничтожить больше половины будущего урожая клубники всего за несколько дней

Самые опасные враги для клубничного урожая - это возвратные холода во время цветения и атаки долгоносика. Его самки подгрызают бутоны клубники и откладывают яйца прямо в них.
После такого непрошенного "вторжения" бутоны усыхают и отваливаются. Всего одна самка уничтожает до 50 бутонов.
Для защиты от долгоносика клубнику нужно обрабатывать сразу, как только появились цветоносы. Для этого можно использовать Актару, Батрайдер или Конфидор - срок ожидания будет примерно 30 дней.
Если же клубника уже собралась цвести и если позволяет погода, против долгоносика можно использовать биопрепараты: Фитоверм, Битоксибациллин, СБТ Энтолек, МатринБио, СБТ Актаро Е. Ими нужно обрабатывать растения каждые 5 дней.
После таких обработок шикарный урожай клубники будет спасен.
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