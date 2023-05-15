Долгоносик может уничтожить больше половины будущего урожая клубники всего за несколько дней

Самые опасные враги для клубничного урожая - это возвратные холода во время цветения и атаки долгоносика. Его самки подгрызают бутоны клубники и откладывают яйца прямо в них.

После такого непрошенного "вторжения" бутоны усыхают и отваливаются. Всего одна самка уничтожает до 50 бутонов.

Для защиты от долгоносика клубнику нужно обрабатывать сразу, как только появились цветоносы. Для этого можно использовать Актару, Батрайдер или Конфидор - срок ожидания будет примерно 30 дней.

Если же клубника уже собралась цвести и если позволяет погода, против долгоносика можно использовать биопрепараты: Фитоверм, Битоксибациллин, СБТ Энтолек, МатринБио, СБТ Актаро Е. Ими нужно обрабатывать растения каждые 5 дней.

После таких обработок шикарный урожай клубники будет спасен.