Белый налет на винограде: причины появления и что с этим делать

Белый налет, покрывающий листья и ягоды винограда, напоминающий муку, - свидетельствует о том, что растение поразило такое заболевание как оидиум.

В случае появления белого налета в виде пушка на листьях в купе с рыжими маслянистыми и желтыми листьями внизу при высокой влажности - это милдь.

Белые пятна с отмиранием в центре листа и пленка на ягодах, превращающаяся в бархатистый налет, говорит о наличии альтернариоза.

Лечение оидиума (мучнистой росы) происходит посредством орошения зараженных культур противогрибковыми средствами. Борьба с напастью будет эффективной и при помощи раствора коллоидной серы (1%).

Милдь - ложная мучнистая роса. При первых признаках болезни нужна обработка специальными химическими препаратами, относящимися к группе фунгицидов.

Первое опрыскивание нужно совершать во время распускания молодых листов, затем - перед появлением цветов и после того, до начала завязи.

Альтернариоз лечится с применением химических противогрибковых препаратов — фунгицидов в составе с манкоцебом. Отлично справляется с проблемой бордоская жидкость. Лечение начинают в начале вегетационного периода растения или в случае появлении первых признаков болезни.