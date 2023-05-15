Землянике необходима весенняя обработка от болезней и вредителей

Весеннюю обработку земляники пропускать нельзя. Ее проводят двумя препаратами: Карбофосом или Фуфаноном от вредителей и Кабрио Топом или Квадрисом от болезней.

Из-за дождливой погоды обработку не всегда можно провести до периода цветения. Но системные препараты можно использовать примерно за 5-6 часов до дождя.

В этом случае они успеют хорошо проникнуть в растения и почти не смоются.

Раствор нужно не жалеть для полива - он должен покрыть мелкими каплями все листья. Но переливать его, чтобы он скатывался на землю, тоже нельзя.

Повторную обработку земляники проводят уже после сбора урожая. В это время используют 1-процентную бордоскую жидкость, а спустя неделю - Карбофос.

Затем раз в месяц проводятся повторные подкормки смесью Фуфанона, Акробата и Тиовита Джет. Чтобы у растения не возникало привыкания, препараты можно чередовать друг с другом.