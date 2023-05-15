Повышение плодородия почвы после сбора урожая картофеля

Фактически сразу после сбора урожая почва нуждается в удобрении.

В данное время для грядки с картофелем будут полезны не все удобрения. Нужно выбрать вещества, нехватка которых ощущается в грунте.

В рыхлую почву нужно вносить органические удобрения. Навоз, перепревший в растительной массе и пищевых отходах, отлично подойдет для этих целей.

Это так называемая подготовка для работы дождевых червей. Они улучшат качество грунта, вернув ему плодородие.

Поможет также для улучшения плодородия почвы и посадка горчицы. Данное растение улучшает качество грунта.