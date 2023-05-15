У «Ворот смерти» Освенцима поставили лавку с мороженным, созрел большой скандал

Киоск с мороженым сразу подвергся критике со стороны операторов мемориала.

Представитель музея Освенцим Бартош Бартизель заявил польской газете Gazeta Krakowska, что это «не только пример дурного тона, но и неуважение к особому историческому месту поблизости».

Несмотря на возмущение по поводу того, что киоск с мороженым находится всего в нескольких сотнях метров от входа в нацистский концентрационный лагерь, он находится на общественной земле за пределами лагеря, поэтому учреждение не может ничего с этим поделать.

«Мы верим, что ответственные местные власти решат эту неловкую проблему», — сказал Бартизель «Газете Краковска».

Местных жителей это тоже расстроило, они считают красочный киоск с мороженым «ужасным», сообщила Дагмар Копияз из мемориального фонда Освенцим-Биркенау.

"Ворота смерти", как их называют в Польше, являются главным входом в Освенцим II-Биркенау.

Это расширенная часть лагерного комплекса Освенцим, где большое количество заключенных содержалось в ужасных условиях в 174 деревянных бараках и было в последствии убито в газовых камерах, а их трупы были сожжены в крематории.

В общей сложности около 1,1 миллиона человек были убиты в лагерном комплексе Освенцим во время Холокоста в период с 1940 по 1945 год.

Товарные поезда с евреями со всей оккупированной нацистами Европы проезжали по путям, которые вели через «Врата смерти» — 865 тысяч из них были отравлены газом прямо по прибытии.