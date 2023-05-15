WP: Украину не пригласят на саммит НАТО в Вильнюсе

Согласно материалу WP, восточноевропейские страны блока НАТО настаивают на наращивании взаимодействия с Украиной и потенциальное установление сроков её вступления в Североатлантический альянс.

Однако ряд заподноевропейских стран и Соединённые Штаты не разделяют вышеизложенную точку зрения и выступают за «более мелкие шаги» на пути к возможному принятию Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «все союзники альянса поддерживают включение Украины в НАТО», чем вызвал удивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в своём аккаунте Twitter дал понять, что его Будапешт не поддерживает идею о вступлении киевского режима в альянс.